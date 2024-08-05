Військком на Прикарпатті фіктивно оформив на «службу» місцевих футболістів. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n197992-viyskkom-na-prykarpatti-fiktyvno-oformyv-na-slujbu-miscevyh-futbolistiv.html

Ракурс

В Івано-Франківській області посадовець ТЦК отримав чималий штраф.

.

Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він оформив у свій підрозділ футболістів місцевого професійного клубу. На фіктивній «службі» вони ще й отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення. Про це повідомило ДБР.

Правоохоронці з’ясували, що в роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби — ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Обвинувачений повністю відшкодував завдані збитки, а суд призначив йому штраф у розмірі 221 тис. грн.

На час розслідування фігуранта відсторонили від виконання обов’язків. У ДБР заявили, що його перевели на службу в інший підрозділ.

Нагадаємо, у Тернопільській області правоохоронці викрили групу співробітників одного із районних ТЦК та СП, які налагодили корупційні схеми уникнення мобілізації. Зокрема, зловмисники вдавалися до побиття та викрадення військовозобовʼязаних.