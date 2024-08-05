Профільний комітет Ради проти мобілізації обмежено придатних до 25 років

https://racurs.ua/ua/n198013-profilnyy-komitet-rady-proty-mobilizaciyi-obmejeno-prydatnyh-do-25-rokiv.html

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки України підтримав законопроєкт, що забороняє мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років.

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Документ забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в законодавстві мали статус «обмежено придатних». А тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Тепер проєкт має розглянути Верховна Рада.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у своїх соцмережах, що Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт № 11379-д.

Він зазначив, що схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув воєнної підготовки під час навчання в вищому навчальному закладі. Тобто не вчився на так званій «військовій кафедрі».