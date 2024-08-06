https://racurs.ua/ua/n198017-v-urochyschi-sandarmoh-vshanuvaly-jertv-stalinizmu-provokatory-zapuskaly-radyanski-pisni-foto.html

Ракурс

В урочищі Сандармох, що в російській Карелії, 5 серпня відбулася традиційна акція до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

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Це один із найбільших «розстрільних полігонів» НКВД, яке відкрив очільник місцевого товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв. Нині 68-річний історик відбуває 15-річний термін ув’язнення в колонії суворого режиму в Мордовії. Про це повідомила волинська історикиня Леся Бондарук.

Цього року акцію намагалися зірвати: до деяких активістів, які традиційно беруть у ній участь, налетіли з обшуками співробітники ФСБ.

Попри це, акція відбулася: сміливі люди зачитали імена розстріляних НКВДистами в’язнів, серед яких — визначні українці Лесь Курбас, Микола Куліш, Марко Вороний, Микола Зерова, Валер’ян Підмогильний та інші яскраві постаті українського відродження 1920-х років.

Активісти співали українською «Вічная пам’ять», а тим часом російські провокатори кричали «Слава росії» і запускали через колонки на повну гучність радянські пісні, пише «Новинарня».

На двох останніх фото — плакати, які вони розставили на місці злочину своїх радянських попередників.