На фронті за добу було 133 боєзіткнення, третина з них — на Покровському напрямку

https://racurs.ua/ua/n198022-na-fronti-za-dobu-bulo-133-boiezitknennya-tretyna-z-nyh-na-pokrovskomu-napryamku.html

Ракурс

Минулої доби на фронті було 133 боєзіткнення.

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Генштаб повідомляє, що третина боїв відбулася на Покровському напрямку (Донеччина). Сили оборони відбили 41 ворожий штурм біля Желанного, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На Торецькому напрямку росіяни провели 26 атак неподалік Північного, Торецьку та Нью-Йорка.

За даними проєкту DeepState, росіяни все ж просунулися біля Желанного, а також поблизу Нью-Йорка, у Залізному і Північному.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Бої точилися біля Вовчанського і Тихого.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці. За даними Генштабу, минулої доби армія рф втратила 1 050 своїх військових убитими й пораненими. Також українські військові знищили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, шість крилатих ракет, 54 автомобілі та одну одиницю спецтехніки.