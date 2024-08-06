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Україна могла вдарити по десятках російських Су-34, але втратила цей шанс через позицію США, - Forbes

Україна могла вдарити по десятках російських Су-34, але втратила цей шанс через позицію США, — Forbes

6 сер 2024, 11:45
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На початку літа Україна могла вдарити по десятках російських Су-34, але втратила цей шанс через позицію США.


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За даними видання Forbes, тоді 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС росії припаркував десятки літаків Су-34 на авіабазі «Мальшево», яка розташована приблизно за 160 км від кордону з Україною.

Оскільки база досить захищена, Київ просив дозволу вдарити по ній ракетами ATACMS, але адміністрація президента США відповіла категоричною відмовою. Росіяни натомість вирішили передислокувати літаки з авіабази «Мальшево» та інших прикордонних аеродромів.

«Ракурс» писав, що речник Держдепу США заявив, що їхня позиція щодо ударів вглиб росії американською зброєю не змінилася навіть після прибуття F-16.

Також виявилося, що російський міністр оборони під час нещодавньої розмови із американським колегою просив США переконати Україну не атакувати військові об'єкти рф на День військово-морського флоту 28 липня. У МЗС рф розповіли, що ця розмова мала позитивний результат для росії.

Джерело: Ракурс


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