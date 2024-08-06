"Охматдит" відбудують під контролем громадської Ради відновлення

https://racurs.ua/ua/n198029-ohmatdyt-vidbuduut-pid-kontrolem-gromadskoyi-rady-vidnovlennya.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) затвердило положення про Раду з відновлення «Охматдиту», яка має забезпечити громадський контроль за всіма процесами відновлення лікарні.

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Зокрема, Рада контролюватиме дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні.

Рада складатиметься з 15 осіб, а її склад буде затверджено у два етапи. Під час першого етапу до Ради увійдуть представники:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, та організаторів збору (шість осіб);

Міністерства охорони здоровʼя (одна особа);

«Охматдиту» (одна особа).

Під час другого етапу відберуть сім представників громадських об'єднань та благодійних організацій, що працюють у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів та розвитку охорони здоров’я.

Їх відбиратимуть члени Ради з відновлення за результатами розгляду заявок та рейтингового голосування.

Оголошення про прийом заявок МОЗ згодом опублікує на своєму офіційному сайті.

Представники громадських чи благодійних організацій для включення до складу повинні мати не менше трьох років досвіду активної діяльності не менше ніж в одному з напрямів роботи — запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, відновлення пошкодженої медичної інфраструктури чи у сфері архітектури та містобудування, йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що 8 липня російські нацисти зруйнували один з корпусів найбільшої дитячої клініки України.