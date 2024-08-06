В Україні скасували відключення світла частині бізнесу

https://racurs.ua/ua/n198032-v-ukrayini-skasuvaly-vidkluchennya-svitla-chastyni-biznesu.html

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В Україні скасували відключення світла частині бізнесу.

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Це сталося після того, як 6 серпня уряд ухвалив постанову, згідно з якою, для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень:

Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу, — зауважив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що урядовці для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

Йдеться про кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.

6 серпня Укренерго повідомило, що споживання на початку робочого тижня після вихідних традиційно зросло.

Максимум споживання 5 серпня був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня — у п’ятницю, 3 серпня. Застосування заходів обмеження не прогнозується.

Оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти — енергетики закликали за можливості перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11.00 до 15.00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.