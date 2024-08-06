Темпи мобілізації влаштовують вище військове керівництво України, - Веніславський

https://racurs.ua/ua/n198035-tempy-mobilizaciyi-vlashtovuut-vysche-viyskove-kerivnyctvo-ukrayiny-venislavskyy.html

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Темпи мобілізації влаштовують вище військове керівництво України.

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Про це розповів для УНІАН член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Один з лідерів президентської фракції «Слуга народу» сказав, що профільний комітет парламенту має усі статистичні дані про темпи мобілізації в Україні, але ці цифри — це державна таємниця.

Я б орієнтувався на заяви президента Володимира Зеленського, який сказав, що мобілізація йде тими темпами, які відповідають потребам інтересів національної безпеки і оборони, і головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про те, що дійсно, мобілізація, на сьогоднішній день, забезпечує потреби ЗСУ у поповненні тих втрат, які є (санітарні, і на превеликий жаль, неминучі), та (забезпечує) формування тих резервів, які постійно потрібні для того, аби підтримувати в належному стані наші Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони, — сказав Веніславський.

Троє військових експертів, яким відомі показники мобілізації в Україні, сказали The New York Times, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 тис. осіб на місяць.

За даними співрозмовників, це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія.

Раніше Веніславський пояснив у розмові з УП, як командири зможуть призивати добровольців без ТЦК.

ТЦК мають свої мобілізаційні плани і замовлення від Генштабу, тому вони не завжди йшли на зустріч добровольцям, які приходили з відношеннями від конкретних військових частин. Потрапити до обраного підрозділу можна було тільки шляхом укладання контракту. Але далеко не всі військовозобов’язані хочуть підписувати контракт, бо він передбачає певні терміни, які не завжди підходять громадянам. Генштаб пропонує такий механізм: якщо військовозобов’язаний хоче долучитися до конкретної частини, він може зробити це вступивши в комунікацію з командиром. Тобто командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК", — пояснив Веніславський.

У «Слузі народу» (нардеп Дмитро Наталуха) раніше заявляли, що приблизно 800 тисяч чоловіків «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації.