Знищений у Морозовську російський Су-34 не підлягає відновленню

https://racurs.ua/ua/n198061-znyschenyy-u-morozovsku-rosiyskyy-su-34-ne-pidlyagaie-vidnovlennu-foto.html

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Знищений 3 серпня 2024 року фронтовий бомбардувальник Су-34 на аеродромі «Морозовськ» не підлягає жодному відновленню.

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Про це свідчать кадри, опубліковані телеграм-каналом russia no context.

Літак згорів, а його рештки лежать на одній з доріжок аеродрому.

Перед цим про знищення заявили у Головному управлінні розвідки України, додавши супутниковий знімок місця стоянки літаків.

Тепер з’явилися відео з місця, які показують стан знищеного фронтового бомбардувальника Су-34.

Також видно результати інших уражень та момент детонації складу з авіаційними боєприпасами на цьому аеродромі.

Варто нагадати, що російські військові приховували факт втрати борта, навіть не називаючи його пошкодженим. Як бачимо, «самолеты без повреждений» виявилося неправдою та спростовується як супутниковими знімками, так і відео з місця події. А пошкодження «догадаетесь по видео, кому нужно», опишемо нижче.

Нагадаємо, що уночі 3 серпня українські військові атакували аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Як заявив губернатор Василь Голубєв, нібито налетіли 55 українських безпілотників.