Офіційний Лондон попередив Маска за серію твітів про "громадянську війну" у Британії

https://racurs.ua/ua/n198068-oficiynyy-london-poperedyv-maska-za-seriu-tvitiv-pro-gromadyansku-viynu-u-brytaniyi.html

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На тлі масових заворушень у Великій Британії Ілон Маск заявив, що «громадянська війна неминуча» та порівняв «репресії» британського уряду проти користувачів соцмереж з діями радянського режиму.

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Одіозний мільярдер зробив низку маніпулятивних твітів, чим викликав невдоволення Мін’юсту Великої Британії.

Зокрема, Маск заявив, що британська система кримінального правосуддя ставиться до мусульман нібито більш поблажливо, ніж до ультраправих активістів, порівнявши «репресії» Великої Британії щодо користувачів соціальних мереж із Радянським Союзом. Також бізнесмен опублікував кілька мемів, натякаючи на порушення свободи слова у Великій Британії.

Використання такої мови, як «громадянська війна», жодним чином не прийнятне. Ми бачимо, як співробітники поліції зазнають серйозних поранень, як підпалюються будівлі, і тому я дійсно вважаю, що кожен, хто має платформу, повинен здійснювати свою владу відповідально, — сказала очільниця МЗС Великої Британії Гайді Александер.

Уряд закликав соціальні медіа-компанії, такі як X, докласти більше зусиль для боротьби з поширенням оманливої ​​та провокаційної інформації в Інтернеті.

Також Александер заявила у вівторок, що уряд розгляне посилення чинного Закону про безпеку в Інтернеті, який був ухвалений минулого року та не буде повністю впроваджений до 2025 року.