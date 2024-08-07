Російські загарбники скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, фото: «Военный информатор»

https://racurs.ua/ua/n198077-rashysty-skynuly-vybuhivku-z-drona-na-dvoh-cyvilnyh-v-antonivci-na-hersonschyni-ova.html

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Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на місцевих жителів в Антонівці Херсонської області.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевих жителів, які перебували на вулиці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки рашистів:

46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева;

у 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.