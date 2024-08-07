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Ракурс
Російські загарбники скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, фото: «Военный информатор»

Рашисти скинули вибухівку з дрона на двох цивільних в Антонівці на Херсонщині — ОВА

7 сер 2024, 18:55
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Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на місцевих жителів в Антонівці Херсонської області.


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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевих жителів, які перебували на вулиці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки рашистів:

  • 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева;
  • у 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.

Бригада «швидкої» доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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