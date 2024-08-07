Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази «I am Ukrainian» на каное, фото: «Телебачення Торонто»

https://racurs.ua/ua/n198080-ukrayinsku-vesluvalnycu-zmusyly-zalipyty-chastynu-frazy-i-am-ukrainian-na-chovni-pid-chas.html

Ракурс

Українську веслувальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази «I am Ukrainian» («Я — українка») на Олімпійських іграх у Парижі.

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Про це повідомляє видання «Суспільне Спорт» з посиланням на головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва.

Зазначається, що Рибачок на цьогорічних Олімпійських іграх представлена у двох човнах:

каное-двійці, у якій вона разом із Людмилою Лузан автоматично пройшла до півфіналу змагань за результатами кваліфікації;

каное-одиночці.

Для виступів в одиночці Рибачок прибула зі своїм човном, на якому було розміщено напис «I am Ukrainian». У ньому Рибачок, зокрема, тренувалася перед Олімпіадою на каналі поблизу Обухова.

Проте напис на каное зазнав вимушених змін проте перед стартом Олімпіади — його частину веслувальниці довелося заліпити. За словами Нагаєва, причиною цього стала позиція Міжнародної федерації каное — організатори змагань заявили, що напис «I am Ukrainian» є «політичною рекламою».

Але ж це абсурд, з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто «Ukraine» («Україна»), — зазначив він.

Нагаєв зауважив, що випадки, коли Міжнародна федерація каное змушує заліплювати гасла на човнах, — не перші. Проте в перший рік повномасштабного російського вторгнення подібних вимог від керівних органів не було.

У цьому році (це проявляється — ред.) дуже конкретно: якщо ми пишемо якесь гасло на човні, нас змушують його заклеїти. Це дуже нас дивує і дратує, — зазначив він.

Навіть наш вислів «Слава Україні — Героям слава», який ми наклеювали на деяких човнах на міжнародних змаганнях, організатори змушували заклеювати. У них це правило. Для нас це нормально, ми з цим живемо, а для європейців — не знаю, щось політичне, — додав Нагаєв.

Рибачок — срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у каное-двійці (разом із Лузан). В одиночці веслувальниця змагатиметься завдяки тому, що Україна виборола квоту у каное-двійці (кожна спортсменка з екіпажу може взяти участь в одиночці).

Рибачок та Лузан змагатимуться у кваліфікації каное-одиночок завтра, 8 серпня.

Джерело: «Суспільне Спорт»