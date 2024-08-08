Додаток «Армія+" запрацював в Україні

В Україні запрацював додаток для військових, фото: dev.ua

https://racurs.ua/ua/n198102-dodatok-armiya-zapracuvav-v-ukrayini.html

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В Україні запрацював мобільний застосунок «Армія+" для військовослужбовців. Наразі в додатку є функція подачі електронних рапортів.

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Про це сьогодні, 8 серпня, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на виступи президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Дениса Шмигаля під час презентації застосунку.

Стартує він із базової функції — це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні, — зазначив Зеленський. — Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових — ред.) та опитування (бійців — ркд.), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів.

Він наголосив, що мета застосунку — звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на «застарілу і нікому непотрібну» бюрократію.

Зеленський зазначив, що додаток згодом будуть наповнювати новими функціями, котрі допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби.

Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Також у додатку будуть створені захищені чати для комунікації між воїнами.

Шмигаль під час виступу зазначив, що 30 липня уряд окремою постановою унормував роботу застосунку «Армія+". За його словами, сервіси вже починають працювати, ними можуть користуватися військові.

Джерело: «Українська правда»