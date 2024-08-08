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лукашенко на тлі подій у Суджі почав розмірковувати, що буде, "коли впаде росія"

лукашенко на тлі подій у Суджі почав розмірковувати, що буде, «коли впаде росія» (ВІДЕО)

8 сер 2024, 18:57
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Білоруський диктатор олександр лукашенко почав розмірковувати, що буде, «коли впаде росія».


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На зустрічі з учасниками засідання ради міністрів внутрішніх справ держав СНД він закликав до «збереження єдності та співробітництва».

Якщо завалиться росія — ми в цю воронку всі будемо втягнуті. Останнім часом склалася така ситуація, у тому числі і у зв’язку з проведенням СВО в Україні, що багато — і керівників, і силовиків, чого категорично не повинно бути, — почали якусь собі вигоду в цьому шукати.

Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає зиск. Дехто [думає]: Подалі від росії триматимемося, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них тощо… Шукаємо свою вигоду.

Не робіть цього.

…Хто його знає, що буде завтра з нами, з нашими державами, і чи не доведеться до тієї ж росії звернутися по допомогу. А останні події кажуть, що ми нікому не потрібні. Ні росія, ні ми з вами і таке інше. Нам треба триматися разом, — заявив лукашенко.

Ці слова білоруський диктатор сказав на фоні просування військ України в Курській області рф.

Джерело: Ракурс


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