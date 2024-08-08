Магучіх розповіла, як витратить призові за "золото" Олімпіади

https://racurs.ua/ua/n198114-maguchih-rozpovila-yak-vytratyt-pryzovi-za-zoloto-olimpiady.html

Ракурс

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, як витратить призові за «золото» Ігор-2024.

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Нагадаємо, що держава гарантує 125 тис. дол. для переможців Олімпійських ігор у Парижі від України.

Магучіх у своєму Інстаграм розповіла, що собі нічого не залишить від цієї суми.

Частину грошей Ярослава віддасть на потреби ЗСУ, іншу пожертвує у фонд психологічної підтримки і невеличку частинку на допомогу притулкам та тваринкам з окупованих територій.

Крім того, я вважаю вірним та справедливим рішенням віддячити і своїй команді, яка готувала мене до цієї медалі не один Олімпійський цикл у чотири роки, а вкладала в мене з першого дня мого шляху у легкій атлетиці. Гроші — ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином — я це зроблю, — написала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава, крім олімпійського золота, у 2024 році встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту — 210 см.