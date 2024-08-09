Слід за YouTube у росії почали блокувати шифрований месенджер Signal

Месенджер Signal заблокували у рф

https://racurs.ua/ua/n198143-slid-za-youtube-u-rosiyi-pochaly-blokuvaty-shyfrovanyy-mesendjer-signal.html

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У росії заблокували популярний інтернет-месенджер Signal.

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Прес-служба Роскомнадзору (російського федерального органу, який виконує функції цензури стосовно ЗМІ та інтернету), заявила, що доступ по Signal «обмежений у зв’язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях».

Signal вважається одним із найбезпечніших месенджерів, через що він, зокрема, активно використовується і військовослужбовцями ЗСУ.

Цей месенджер він використовує наскрізне шифрування для дзвінків, обміну повідомленнями та файлами, що покликано захистити їх від перехоплення оператором стільникового зв’язку та спецслужбами.

За інформацією російських ЗМІ, росіяни сьогодні, 9 серпня, почали скаржитися на перебої у роботі Signal — месенджер перестав відкриватися без VPN або увімкнення режиму обходу блокувань.

Нагадаємо, в останні дні у рф також спостерігаються проблеми з доступом до відеохостингу YouTube. У ЗМІ з’явилася інформація, що російська влада вирішила значно загальмувати роботу YouTube, що зробить використання сервісу некомфортним у рф.

Також російські ЗМІ повідомляють, що Роскомнадзор запросив у російських операторів зв’язку дані про те, за якими адресами розміщуються сервери Google — вважається, що завдяки цій інформації планують більш ефективно блокувати трафік YouTube в росії.