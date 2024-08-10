Гаррі Каспаров привітав прорив ЗСУ до Курської області. Фото:

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Ракурс

Рада Форуму вільної росії відреагувала на події в Курській області.

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У заяві Ради, яку у 2016 році засновував Гаррі Каспаров та Іван Тютрін, оприлюдненій 9 серпня, йдеться, що прорив Збройних сил України до Курської області «викликає надію на перемогу України». Наголошується, що путін розв’язав злочинну війну проти України, а бойові дії на території рф є цілком закономірними.

Для України ця війна — оборонна та справедлива. Українці воюють за свою свободу та незалежність, за право існувати на Землі як держава та нація. Вони мають право захищатися так, як вважають за необхідне, дотримуючись при цьому законів і звичаїв війни. Перенесення військових дій на територію агресора — їхнє законне право, — йдеться в заяві.

Опозиціонери наголошують, що події на Курщині є найкращою відповіддю скептикам, що стверджують про необхідність переговорів і неможливість виходу України на межі 1991 року.

Рада Форуму зазначила, що росіяни мали лише локальні успіхи, а зараз ініціатива перейшла на бій України. Це, на думку російських політиків, вселяє їм надію на те, що перемога України у цій війні не тільки можлива, а й цілком ймовірна.

У заяві наголошується, що російська опозиція сприймає ЗСУ, як своїх природних союзників у боротьбі з путінською тиранією.

У цьому наша корінна відмінність від інших загонів російської політичної еміграції, які займають досі недостатньо виразну позицію щодо цієї війни. Ми закликаємо їх одуматися і почати надавати дієву підтримку тим, хто зі зброєю в руках зараз протистоїть путінській агресії: ЗСУ та російським добровольцям, — зазначили вони.

Також вони наголосили, що путінський режим можна розтрощити силою зброї і в Україні, і в самій росії.

Як відомо, у росії колишнього чемпіона світу з шахів, російського опозиціонера та співзасновника «Форуму вільної росії» Гаррі Каспарова внесли до переліку терористів та екстремістів.

Нагадаємо, 6 серпня російська пропаганда заявила про нібито прорив кордону у Курській області. Міноборони країни-агресора стверджувало, що нібито спробу прорив зупинили, але бої продовжуються вже п’яту добу.

ЗСУ зазнають успіху в Курській області й можуть контролювати вже понад 150 кв. км. Головні події розгортаються у районі міста Суджа, де знаходиться станція, через яку здійснюється транзит російського газу в Європу.