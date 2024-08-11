У Сербії почали масштабне підняття з дна Дунаю решток флоту нацистської Німеччини

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Із дна Дунаю почали піднімати Чорноморський флот Третього рейху, затоплений під час наступу Червоної армії.

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BILD пише про операцію у районі міста Прахово в Сербії. Тут триває підняття з дна Дунаю решток флоту нацистської Німеччини. У 1944 році вона хотіла евакуювати понад 200 бойових кораблів і вантажних суден свого Чорноморського флоту і Дунайської флотилії. Їх планували підняти вгору по Дунаю до території рейху.

Але в серпні Червона армія вийшла на берег річки вище за течією і заблокувала прохід. Німецький контр-адмірал Пауль Віллі Зіб наказав затопити флот.

Відтоді останки кораблів лежать на дні річки. Вони давно заважали судноплавству. Але після посухи літа 2022 року і падіння рівня води ця проблема постала особливо гостро. Щорічно повз Прахово проходять до 1000 суден, зокрема круїзних лайнерів.

Глава сербського Мінтрансу Горан Весіч повідомив, що в середу з дна підняли перший німецький корабель. Найближчими місяцями їхня кількість сягне 21. На наступному етапі піднімуть ще близько 80 штук. Особливу складність становить перевірка вибухівки на борту та її розмінування.

Весіч пообіцяв, що частину затонулого нацистського флоту виставлять на загальний огляд. Євросоюз виділив на підняття кораблів 30 млн євро.