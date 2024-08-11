Курська АЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198200-rosiyany-pochaly-pospihom-zvodyty-ukriplennya-bilya-kurskoyi-aes-foto.html

Ракурс

Укріплення на підступах до Курської атомної електростанції поспіхом почали зводити в росії.

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Ворожі окопи розташовані на південь від Курчатова приблизно за 15 км від АЕС. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

Один учений в інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу заявив, що у разі втрати росією контролю над Курською «атомкою», можливий масштабний блекаут. Повториться сценарій, що стався на півдні рф, коли при аварійному відключенні одного з реакторів на Ростовській АЕС, мільйони росіян залишилися без світла.

Нагадаємо, 6 серпня стався прорив кордону у Курській області — на територію регіону увійшли сотні, або й тисячі, українських військових та бронетехніка.

Станом на 9 серпня українські підрозділи могли взяти під контроль вже майже 600 кв. км російської території й та понад 20 населених пунктів. Україна на офіційному рівні не розкриває жодних подробиць про свої дії.