путін раптово змінив командувача обороною Курської області. Фото:

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Президент рф володимир путін після невдач російської армії в Курській області змінив командувача так званої контртерористичної операції.

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Ймовірно, диктатор відсторонив від цієї посади начальника Генштабу рф Валерія Герасимова й призначив на неї голову ФСБ Олександра Бортнікова. Раніше керівник цієї спецслужби «зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності росії та кремлівському режиму». Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

В ISW зазначили, що Бортніков займався переговорами та забезпечив «гарантії» ватажку «вагнерівців» Євгену Пригожину під час заколоту влітку минулого року. За це він удостоївся похвали від диктатора.

Аналітики вважають, що призначення Бортнікова командувачем КТО свідчить про те, що путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією в Курській області.

Прикордонні райони Бєлгородської, Брянської та Курської областей перебувають у зоні відповідальності російського Північного угруповання військ, і підрозділи, підпорядкованих міноборони Росії, ймовірно, є найкраще оснащеними для відкидання українських сил назад, — наголосили в Інституті.

Нагадаємо, після прориву кордону в Курській області Кремль оголосив так звану контртерористичну операцію в трьох суміжних з Україною областях російської федерації, зокрема і в Курській.