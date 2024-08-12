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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 592 тис. осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 80 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 450 танків;
- 16 тис. 368 бойових броньованих машин;
- 16 тис. 728 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 146 одиниць РСЗВ;
- 919 одиниць засобів ППО;
- 366 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 472 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 426 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 590 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 801 одиницю спеціальної техніки.
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