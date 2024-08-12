Російські загарбники втратили вже близько 582 тис. осіб, фото: «Наші гроші»

https://racurs.ua/ua/n198208-rosiyska-armiya-vtratyla-za-dobu-1080-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 592 тис. осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 80 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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