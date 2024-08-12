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Ракурс
Російські загарбники втратили вже близько 582 тис. осіб, фото: «Наші гроші»

Російська армія втратила за добу 1080 осіб (ІНФОГРАФІКА)

12 сер 2024, 08:24
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 592 тис. осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 80 осіб. Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 450 танків;
  • 16 тис. 368 бойових броньованих машин;
  • 16 тис. 728 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 146 одиниць РСЗВ;
  • 919 одиниць засобів ППО;
  • 366 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 13 тис. 472 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 426 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 22 тис. 590 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 801 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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