Окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198243-okupanty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-sumah-chastyna-mista-bez-gazu-y-svitla.html

Ракурс

Суми були під обстрілами російських ракет.

.

Уранці 13 серпня росіяни завдали авіаудару по обʼєктах інфраструктури міста. Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередньо, зазнала поранень одна людина. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Ворожий обстріл пошкодив лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. Без електро та газопостачання залишилася частина населення Сум.

Зараз на місці прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

Нагадаємо, ввечері 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району. На місці працюють всі необхідні служби.