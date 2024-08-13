Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow у Курській області. Фото:

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Україна не змогла тримати дозвіл бити британськими Storm Shadow по Курській області росії.

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Уряд Великої Британії не дав Україні дозволу на використання цих крилатих ракет для завдання ударів по Курщині. Попри зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання цих боєприпасів, позиція Лондона залишається незмінною. Про це повідомило видання The Telegraph.

Жодних змін не відбулося, — зазначило джерело в уряді.

За інформацією видання, у липні Зеленський під час візиту до Великої Британії просив зняти обмеження на удари британською зброєю по російській території.

Як відомо, ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 км могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми й логістичні центри, які рф використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області.

Колишній командир британських танкових військ Гаміш де Бреттон-Гордон розповів журналістам, що Storm Shadow здатні вразити «залізничні вузли та ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль». А дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці Києва.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні провів паралелі між затопленням субмарини «Курськ» у 2000 році та операцією ЗСУ у Курській області у 2024 році. Він наголосив, що нинішні подіє в цьому регіону є «катастрофою війни путіна».

Джерело: The Telegraph