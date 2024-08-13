Кабмін затвердив наземні укриття для шкіл. Фото:

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Школи в Україні продовжують готувати до навчання у воєнний час.

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Держслужба з надзвичайних ситуацій та Міністерство освіти спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів навчальних закладів. Кабмін вже їх затвердив. Укриття зводитимуть там, де не можливо використовувати підземні укриття. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 13 серпня під час засідання уряду.

За його словами, громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз. На будівництво цих укриттів уряд виділив 2,5 млрд грн.

Прем'єр наголосив, що близько 1 тис. шкіл вже протягом поточного навчального року зможуть розпочати процес очного навчання. Шмигаль відзначив, що в рамках реалізації комплексної стратегії, Україна планує до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тис. школярів. Зокрема наявність укриттів є головною передумовою.

Нагадаємо, в Запоріжжі до кінця цього року планують збудувати 10 підземних шкіл. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в червні інформував, що повністю фінансування забезпечено на шість шкіл, а на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво. Відкрити їх планують восени.