Єврокомісія готує пропозицію про використання заморожених 280 млрд дол. російських активів

https://racurs.ua/ua/n198275-ievrokomisiya-gotuie-propozyciu-pro-vykorystannya-zamorojenyh-280-mlrd-dol-rosiyskyh-aktyviv.html

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Єврокомісія готує пропозицію державам-членам ЄС щодо того, як у подальшому розпорядитися активами російського Центробанку на понад 280 млрд дол., які заморожені в країнах Групи семи.

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Із проєктом документа, де викладені подальші можливі кроки, ознайомилося «Радіо Свобода». Задля подальшої визначеності та передбачуваності щодо коштів, які може отримати Україна, пропонують розглянути кілька варіантів.

Безстрокове замороження активів: активи Центробанку рф заморожують безстроково, але ЄС може переглядати рішення через «регулярні проміжки часу» (наприклад, через 12 місяців) на основі «чітких попередньо визначених критеріїв». До них належить завершення війни, відшкодування росією збитків тощо. Замороження на певні періоди: активи заморожують «на послідовні періоди» (18, 24 або 36 місяців) з подовженням кожного періоду через новий акт Ради ЄС, що надає більше передбачуваності для довгострокових позик Україні.

Розроблену законодавчу пропозицію Єврокомісія представить наприкінці серпня. Посли країн-членів будуть обговорювати її на початку вересня. Залишається відкритим питання, чи підтримає план Угорщина, що не блокувала подовження антиросійських санкцій, але виступала проти зміни шестимісячного підходу.