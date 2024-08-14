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Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони рф каже, що збили 117 дронів

Росіяни заявили про атаку на три аеродроми, там нібито збили 117 дронів

14 сер 2024, 09:31
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Цієї ночі здійснено атаку на три російських аеродроми.


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Згідно росЗМІ, під ударами були «Борісоглєбськ», «Балтимор» та «Саваслейка», де зберігаються носії ракет «Кинджал» МіГ-31К. На перших двох місцеві повідомляли про пожежі внаслідок ударів, на «Саваслейці» пролунало щонайменше 10 вибухів.

Міноборони рф каже, що збили 117 дронів.

Про наслідки ударів безпілотниками або наслідки їх збиття російське міноборони традиційно мовчить.

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Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що дрони атакували три російські аеродроми.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Місцеві жителі стверджували, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.

Джерело: Ракурс


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