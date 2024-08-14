Уникати відключень світла вдається за рахунок імпорту

https://racurs.ua/ua/n198287-unykaty-vidkluchen-svitla-vdaietsya-za-rahunok-importu.html

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Нехай відсутність відключень не вводить вас в оману 一 ситуація з енергосистемою залишається складною. Дефіцит, який закривається комерційним імпортом, є навіть у таку м’яку погоду, як зараз.

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Щоб частково компенсувати втрати генерації, ми змушені імпортувати електроенергію — до 1,7 ГВт потужності в окремі години, повідомили у ТГ-каналі «Що з економікою?», який ведуть експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Водночас Україна і близько не використовує максимальні добові можливості: ліміт у 1,7 ГВт означає, що впродовж доби максимально можна імпортувати до 40,8 ГВт·год, у липні ж Україна імпортувала в середньому 26,4 ГВт·год на добу.

Імпортуємо 13−15 ГВт·год на добу в останні дні, проти пікових 35+ГВт·год в червні та на початку липня. Побачимо, чи будуть відключення у чергову хвилю потепління. Спека випаде на вихідні, може й обійдеться. Але плани забезпечення безперебійного живлення точно не варто відкладати. До холодів залишилося три місяці, 一 коментує старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай.

У ЦЕС нагадують, що Україна не продає е/е за кордон, водночас фізичні транскордонні перетоки залишаються, оскільки Україна є частиною об'єднаної енергомережі ENTSO-E. Електроенергія може йти, наприклад, транзитом з Польщі до Румунії через українську територію.