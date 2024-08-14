Україна здійснила наймасштабнішу атаку на військові летовища у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борісоглебську

https://racurs.ua/ua/n198293-ukrayina-zdiysnyla-naymasshtabnishu-ataku-na-viyskovi-letovyscha-u-voroneji-kursku-savasleyci.html

Ракурс

Вночі Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові летовища Воронєж, Курськ, Саваслєйка та Борісоглєбск.

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Це підтвердили «Суспільному» та іншим українським медіа джерела у СБУ.

За даними джерел, це спланована операція, щоб війська рф не могли використовувати ці аеродроми для ударів КАБами. Результати атаки наразі невідомі.

Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. «Весела» нічка сьогодні була на летовищах Воронєж, Курськ, Саваслєйка та Борісоглєбск, — повідомив «Укрінформу» співрозмовник.

У мережі опублікували нові кадри з аеродрому «Саваслейка». На ньому є влучання дрона поруч із літаком. Відео не дозволяє оцінити результат ураження, почекаємо на супутник.