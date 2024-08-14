У викриту агентурну мережу росіян входили ексохоронці Януковича

https://racurs.ua/ua/n198294-u-vykrytu-agenturnu-mereju-rosiyan-vhodyly-eksohoronci-yanukovycha.html

Ракурс

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, до якої входили два ексохоронці Януковича та військовослужбовець Нацгвардії.

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Ці чоловіки, як розповіли у відомстві, збирали конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців та громадських діячів.

Рашисти планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців.

Головний агент цього осередку — 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував Януковича під час його «евакуації» до рф. ФСБ росії завербувала його ще до 2012 року.

Також до складу групи входив 46-річний киянин, чинний військовослужбовець Нацгвардії. Колись він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України. Нацгвардієць використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також мав підшукувати «однодумців» для вербування.

СБУ затримала фігуранта, який діяв у Києві (перебуває під вартою). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.