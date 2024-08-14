Росіяни вбили FPV-дроном двох медиків на Харківщині. Фото: Сергій Болвінов

https://racurs.ua/ua/n198299-okupanty-atakuvaly-dronom-medychne-avto-na-harkivschyni-zagynuly-volontery.html

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Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні.

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Зокрема, в селищі Білий Колодязь Харківської області ворог атакував машину медичного батальйону «Госпітальєри». Внаслідок влучання FPV-дрона Загинули двоє медиків — чоловік та жінка, які були в автомобілі. Про це начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив у Telegram.

Вибух російського безпілотника зачепив також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони дістали поранення.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що в Куп’янську влада обмежила рух цивільного транспорту по центральній вулиці міста. Сталося це через те, що сьогодні вранці внаслідок влучання російського БпЛА постраждав 64-річний чоловік.

Також окупанти били по селу Кругляківка Купʼянського району. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та постраждав 45-річний чоловік.

Нагадаємо, 10 серпня у Кіндійці Херсонської області російські військові скинули з дрона вибухівку на цивільне авто. Поранення дістали й були госпіталізовані 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їхній 15-річний син.