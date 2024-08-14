Росіяни почали рити окопи неподалік Суджи. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198301-rosiyany-pochaly-ryty-okopy-nepodalik-sudjy-foto-z-suputnyka.html

Ракурс

Російські війська почали рити окопи в Курській області на тлі наступу ЗСУ.

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Противник зводить оборонні траншеї на лінії можливого просування Сил оборони України. Їх копають біля траси Льгов-Суджа за 1,5 км від міста Суджа. Відповідні супутникові знімки опублікував аналітик OSINTtechnical у соціальній мережі Х.

Ці дані свідчать, що найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка. Це за 45 км від кордону. А найдальші окопи знаходяться на перетині трас Селіхові Двори — Іванине та Дьяконове — Суджа поряд з Курськом за 75 км від українського кордону.

Нагадаємо, днями в мережі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що російські війська почали поспіхом зводити укріплення на підступах до Курської атомної електростанції. Ворожі окопи розташовані на південь від Курчатова приблизно за 15 км від АЕС.