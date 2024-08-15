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Ракурс
Десантники ЗСУ уразили три колони з бронетехнікою рф. Фото:

Десантники ЗСУ вдарили по трьох колонах з бронетехнікою рф (ВІДЕО)

15 сер 2024, 11:50
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Російська бронетехніка продовжує ставати грудами металу після зустрічі з українськими десантниками.


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Учора аеророзвідка 46-ї бригади зуміла викрити схованку 15 одиниць бойової техніки противника. Росіяни вирушили на захисників трьома колонами, а ті зустріли їх вогнем. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 15 серпня повідомило у Telegram.

По окупантах українська десантура відпрацювала з реактивних систем залпового вогню, артилерії, переносних протитанкових комплексів та FPV-дронами. У ході бою були знищені сім російських бронетранспортерів та два танки.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку оператори безпілотників 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ виявили дві російські вантажівки, які були заповнені живою силою противника. Кількома ударами FPV-дронів ворогів перетворили на «вантаж 200».

Джерело: Ракурс


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