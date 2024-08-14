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Ракурс
ЗСУ знищили дві вантажівки з російською піхотою на Харківщині

ЗСУ знищили дві вантажівки з російською піхотою на Харківщині (ВІДЕО)

14 сер 2024, 22:20
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Українські десантники знищили ворожу піхоту в Харківській області.


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В одному з населених пунктів на Вовчанському напрямку оператори безпілотників 71-ї окремої єгерської бригади виявили дві російські вантажівки. Обидві машини були заповнені живою силою противника. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 14 серпня повідомило у Facebook.

Транспорт загарбників уразили кількома ударами FPV-дронів. Піхота російської армії перетворилася на «вантаж 200».

Нагадаємо, напередодні десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади за день зуміли знищити п’ять одиниць ворожої техніки та ще дві одиниці пошкодили. Серед ураженого дві ББМ, три МТЛБ, танк та бронетранспортер.

Джерело: Ракурс


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