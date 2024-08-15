Кабмін звільнив освітнього омбудсмена. Фото:

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Сергій Горбачов звільнений з посади освітнього омбудсмена.

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Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Причини звільнення Горбачова поки невідомі. Про кадрове рішення 15 серпня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, посада освітнього омбудсмена з’явилася в Україні у 2019 році. На цю посаду призначили Сергія Горбачова, який працював директором спеціалізованої школи в Києві. Таким чином він став першим освітнім омбудсменом в Україні.

Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно. Обов’язки глави відомства тимчасово поклали на Юлію Шевчук.