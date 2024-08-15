ЗСУ задіяло британські танки Challenger 2. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198326-brytanski-tanky-challenger-2-vouut-u-kurskiy-oblasti-sky-news.html

Ракурс

ЗСУ задіяли британські танки Challenger 2 під час наступу в Курській області рф.

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Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати подробиці операції. Українські військові також не дали коментарів. Якщо ж ця інформація підтвердиться, це буде перший випадок використання британських танків, якими керують українські солдати у бойових діях на території країни-агресора. Про це поінформував телеканал Sky News.

Однак джерело в британському уряді підтвердило, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території рф. Серед цього озброєння й «Челенджери».

Також залишаються невідомими подробиці того, як і коли ЗСУ розмістили Challenger 2 у Курській області, поки що не зрозумілі. Також невідомо і кількість танків, які могли бути задіяні.

Як відомо, британський танк Challenger 2, що знаходиться на озброєнні з 1994 року, важить 62,5 т та озброєний 120-мм нарізною гарматою та кулеметом калібру 7,62-мм. У січні минулого року Лондон вирішив передати Києву 14 таких танків. Ці машини перебувають на озброєнні 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Підрозділи цієї ДШБ беруть участь в операції у Курській наступальній операції.

Нагадаємо, зараз українська армія контролює центр міста Суджа і важливу автомобільну розвʼязку на півночі від нього, сотні (від 500 до 1 000 за різними повідомленнями) квадратних кілометрів російської території та десятки населених пунктів. Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ досягають стратегічної мети у регіоні.

Джерело: Sky News