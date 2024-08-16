Понад 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів здійснили підрозділи ДСНС за добу

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Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС
Понад 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів здійснили підрозділи ДСНС за добуhttps://racurs.ua/ua/n198348-ponad-200-vyyizdiv-na-likvidaciu-naslidkiv-obstriliv-zdiysnyly-pidrozdily-dsns-za-dobu.htmlРакурс
В Україні за минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 214 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими загарбниками населених пунктів та об'єктів інфраструктури.
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Про це сьогодні, 16 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
За цей час рятувальники:
- ліквідували 23 пожежі;
- надали психологічну допомогу 81 людині.
Загалом з початку повномасштабної війни надзвичайники:
- здійснили понад 168 тис. виїздів;
- ліквідували майже 21 тис. пожеж;
- врятували понад 5 тис. осіб;
- надали психологічну допомогу 257 тис. людей.
Щодня рятувальники дбають про вашу безпеку! У разі надзвичайної ситуації звертайтеся за телефоном 101, — наголошують у відомстві.