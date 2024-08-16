Понад 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів здійснили підрозділи ДСНС за добу

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198348-ponad-200-vyyizdiv-na-likvidaciu-naslidkiv-obstriliv-zdiysnyly-pidrozdily-dsns-za-dobu.html

Ракурс

В Україні за минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 214 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими загарбниками населених пунктів та об'єктів інфраструктури.

.

Про це сьогодні, 16 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

За цей час рятувальники:

ліквідували 23 пожежі;

надали психологічну допомогу 81 людині.

Загалом з початку повномасштабної війни надзвичайники:

здійснили понад 168 тис. виїздів;

ліквідували майже 21 тис. пожеж;

врятували понад 5 тис. осіб;

надали психологічну допомогу 257 тис. людей.