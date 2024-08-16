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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Понад 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів здійснили підрозділи ДСНС за добу

16 сер 2024, 10:44
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В Україні за минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 214 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими загарбниками населених пунктів та об'єктів інфраструктури.


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Про це сьогодні, 16 серпня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

За цей час рятувальники:

  • ліквідували 23 пожежі;
  • надали психологічну допомогу 81 людині.

Загалом з початку повномасштабної війни надзвичайники:

  • здійснили понад 168 тис. виїздів;
  • ліквідували майже 21 тис. пожеж;
  • врятували понад 5 тис. осіб;
  • надали психологічну допомогу 257 тис. людей.

Щодня рятувальники дбають про вашу безпеку! У разі надзвичайної ситуації звертайтеся за телефоном 101, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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