Підлітки у Миколаєві спалили автівки морпіхів. Фото: НПУ, СБУ

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Ракурс

Група підлітків палила в Миколаєві військові автомобілі.

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Троє підлітків віком 13, 14 та 16 років на замовлення росіян підпалили два службових пікапи морської піхоти ЗСУ. Військові привезли автівки до Миколаєва на ремонт після виконання бойових завдань на півдні. Далі юнаки готували підпали місцевих адмінбудівель ТЦК, але цього вдалося запобігти. Про це 16 серпня повідомили поліція Миколаївської області та Служба безпеки України.

Встановлено, що 8 та 9 серпня горіли Mitsubishi L-200 у мікрорайоні Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. З’ясувалося, що причиною пожежі були підпали.

Слідчі вже повідомили про підозру 16-річному підлітку в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років тюрми, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох миколаївців віком 13 і 14 років.

Поліцейські встановили, що неповнолітні діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

Нагадаємо, в Харкові затримали 22-річного контрактника, який самовільно залишив частину і заради легкого заробітку погодився на замовлення спецслужб ворога палити автомобілі Сил оборони. За одну ніч молодик підпалив одразу шість військових позашляховиків.