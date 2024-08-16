Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати 100% працівників. Фото:

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Мобільні оператори та великі інтернет-провайдери можуть забронювати всіх своїх працівників.

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Це стосується операторів та провайдерів, які виконують вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) щодо забезпечення інтернет-доступу під час знеструмлень. Відповідні зміни до постанови № 76 ухвалив Кабмін. Про це 16 серпня повідомили у прес-службі Мінцифри.

Зазначається, що для бронювання працівників компанії мобільних операторів повинні мати дохід понад 200 млн грн, а інтернет-провайдерів — понад 20 млн грн. Також ці фірми повинні отримати статус критичності, для цього розроблені критерії. А працівники, яких подають до списків на бронювання, мають працювати в штаті компанії на повну зайнятість не менш ніж три місяці.

Компанії інтернет-провайдерів, які мають статус критичності, але їхній дохід менш ніж 20 млн грн на місяць, зможуть бронювати понад 50% персоналу технічних працівників. Це можливо, якщо провайдер має техніку та персонал для підтримання роботи мереж під час знеструмлень, їх відновлення під час їх руйнування та надає послуги на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві.

Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей, — написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, Кабмін України спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень. Зокрема, кількість критеріїв, яким має відповідати компанія-перевізник, зменшили з трьох до двох. Бронювання зможуть отримати працівники автостанцій та компаній, що виконують нерегулярні перевезення.