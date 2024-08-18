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Українські військові вразили черговий важливий об’єкт окупантів, фото: ASTRA
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n198412-syly-oborony-vdaryly-po-kombinatu-kavkaz-u-rostovskiy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 18 серпня, вразили черговий важливий об'єкт російських загарбників.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області російської федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що було зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта.
Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають, — додали у Генштабі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на сьогодні у Ростовській області рф внаслідок атаки дронів загорілася нафтобаза.