олександр лукашенко заявив про перекидання третини своєї армії до кордону з Україною. Фото:

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білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною.

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Також там працюють білоруські спецслужби та спецпідрозділи. Такі маневри Мінська пов’язані з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тис. українських військових. Про це самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв’ю «Белта».

Бачачи їхню — агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках — так, як це в разі війни, оборони було б, — наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи — «Альфа», «Алмаз» та інші — найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять, — заявив він.

За словами Лукашенка, українські війська перебувають на кордоні з білоруссю, бо в Києві вважають, що «путін знову буде наступати з території білорусі».

У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було, — наголосив Лукашенко.

У ДПСУ вже відреагували на заяву диктатора. Речник Прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» заявив, що прикордонники не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною. Ситуація на кордоні з республікою білорусь — без змін.

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що 9 серпня Україна нібито порушила повітряний простір країни. За його словами, на висоті 1,5 км й дальності 6,5 км білоруське ППО знищило кілька цілей над територією країни. Після цього диктатор наказав посилити угруповання білоруських військ поблизу кордону з Україною.

Однак моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що заява лукашенка про нібито збиття в білорусі «українських» дронів не відповідає дійсності.

Джерело: «Белта», «Українська правда»