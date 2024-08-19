На ТОТ Луганщини закривають заклади культури — росія обмежила фінансування

Окупанти обмежили фінансування закладів культури на ТОТ, фото: «Красная весна»

https://racurs.ua/ua/n198439-na-tot-luganschyny-zakryvaut-zaklady-kultury-rosiya-obmejyla-finansuvannya.html

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На ТОТ Луганщини окупаційне «міністерство культури» ухвалило рішення про скорочення мережі закладів культури.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що такі дії окупантів обумовлені відсутністю грошей на забезпечення діяльності закладів та на оснащення чи ремонти — росія значно обмежила фінансування.

Якщо заклад встигнути вчасно юридично закрити, то він не зможе підпасти під реалізацію національного проєкту «Культура» та навіть сподіватися на пожертви президентського фонду культурних ініціатив. Якщо не встигнути, то на нього взагалі не виділятимуть коштів, — зазначають в ОВА.

Повідомляється, що:

першими під таку «оптимізацію» підпадуть заклади культури, які потребують ремонту чи закупівлі нового обладнання — тобто, значних вкладень;

згодом — ті, що розташовані в містах і селах із незначною кількістю населення, а також ті, де є достатньо вакансій.