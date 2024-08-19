Моді їде до Києва - офіційно

https://racurs.ua/ua/n198449-modi-yide-do-kyieva-oficiyno.html

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді завітає в Україну в День Державного прапора — 23 серпня.

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Це буде першим в історії двосторонніх відносин візитом голови індійського уряду до України.

Прибуття Мобі 19 серпня офіційно підтвердили в Офісі президента.

Нарендра Моді 8 липня прилітав до кремлівського коротуна путіна в Мсокву. Саме того дня росія обстріляла Київ та влучила в дитячу лікарню Охматдит. Тоді Моді закликав припинити війну дипломатичним шляхом.

У 2024 році партія Моді Національний демократичний конгрес виграла парламентські вибори і втретє сформувала уряд країни.