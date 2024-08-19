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Ракурс
Тищенко ліпитиме мітболи поки вдома

Микола Тищенко ліпитиме мітболи поки вдома — рішення суду

19 сер 2024, 17:18
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Печерський суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня включно.


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Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» з зали засідання.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави.

У Дніпрі невідомі напали на військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова — поліція відкрила кримінальні провадження. Місцеві телеграм-канали написали, що нападниками були охоронці Миколи Тищенка. Нардеп нібито перед тим посперечався з Павловим.

Сам Тищенко написав про «напад на представників поліції під час проведення обшуків шахрайських ботоферм». Втім правоохоронці цю версію у своєму повідомленні не підтверджували.

Згодом йому та колишньому поліцейському, який брав участь у нападі на військового, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Ракурс


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