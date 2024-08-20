Володимир Зеленський хоче створити нове міністерство в Україні. Фото:

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Ракурс

Міністерство української єдності з’явиться в Україні у найближчому майбутньому.

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Створення нового міністерства в Кабміні анонсував президент України Володимир Зеленський. Ця інституція об'єднуватиме українців за кордоном та сприятиме протидії російським наративам. Про це заявив глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога» в Дніпрі.

Разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації — усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном, — зазначив він.

За словами Зеленського, освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від держави. Наголосив, що це принципово нове завдання для Києва, пов’язане із кількістю співвітчизників за кордоном, бо лише система Міністерства закордонних справ із цим не впорається.

Найближчим часом президент пообіцяв презентувати всі деталі.

Нагадаємо, Кабмін України ухвалив постанову, згідно з якою військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати водійські посвідчення і реєструвати транспортні засоби.