Нігер, Малі та Буркіна-Фасо поскаржилися на Україну до Радбезу ООН

Проросійські країни Африки поскаржилися на Україну до ООН, інфографіка: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n198523-niger-mali-ta-burkina-faso-poskarjylysya-na-ukrayinu-do-radbezu-oon.html

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Буркіна-Фасо, Малі та Нігер — африканські країни, у яких владу захопили проросійські військові хунти, звинувачують Україну у «підтримці терористів».

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Про це йдеться у листі до Ради Безпеки ООН, який оприлюднили на сторінках у соцмережах «Альянсу держав Сахеля» — утвореного хунтами цих країн об'єднання.

У листі на ім’я голови Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру «найрішучішим чином засудили відкриту і передбачувану підтримку українським урядом терористичних угруповань, що діють в Сахелі».

Також автори листа закликали Радбез «вжити заходів, щоб покласти край цій підтримці, яка загрожує стабільності в регіоні».

«Альянс держав Сахеля» Буркіна-Фасо, Малі та Нігер сформували близько року тому, розірвавши військові зв’язки із Францією та іншими європейськими державами та почавши орієнтуватися на росію.

Нещодавно військові хунти Малі та Нігера оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп» після нападу повстанців-туарегів на колону російської приватної військової компанії «Вагнера» у Малі.