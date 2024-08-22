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Ракурс
Російська армія втратила вже понад 604 тис. осіб, фото: ТАСС

Російська армія за добу втратила 1130 осіб (ІНФОГРАФІКА)

22 сер 2024, 08:27
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 604 тис. 140 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 529 танків;
  • 16 тис. 567 бойових броньованих машин;
  • 17 тис. 262 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 166 одиниць РСЗВ;
  • 931 одиницю засобів ППО;
  • 367 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 13 тис. 998 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 443 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 23 тис. 280 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 904 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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