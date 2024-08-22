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Російська армія втратила вже понад 604 тис. осіб, фото: ТАСС
Російська армія за добу втратила 1130 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198537-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1130-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 604 тис. 140 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 529 танків;
- 16 тис. 567 бойових броньованих машин;
- 17 тис. 262 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 166 одиниць РСЗВ;
- 931 одиницю засобів ППО;
- 367 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 13 тис. 998 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 443 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 23 тис. 280 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 904 одиниці спеціальної техніки.
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