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В Україні зростає споживання електроенергії, фото:

Споживання електроенергії продовжує зростати — Укренерго

22 сер 2024, 14:08
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В Україні продовжує і далі зростати рівень споживання електроенергії.


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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • сьогодні станом на 9.30, рівень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби — це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей.
  • вчора, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 20 серпня.

Втім, заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Проте в «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і в ній зберігається дефіцит потужності

Ощадливо споживайте електроенергію протягом всієї доби, а особливо — у період з 16.00 до 22.00. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних електроприладів одночасно, — закликали у компанії.

Джерело: Ракурс


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