В Україні зростає споживання електроенергії, фото:

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В Україні продовжує і далі зростати рівень споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

сьогодні станом на 9.30, рівень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби — це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей.

вчора, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 20 серпня.

Втім, заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Проте в «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і в ній зберігається дефіцит потужності