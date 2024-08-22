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В Україні зростає споживання електроенергії, фото:
Споживання електроенергії продовжує зростати — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198548-spojyvannya-elektroenergiyi-prodovjuie-zrostaty-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні продовжує і далі зростати рівень споживання електроенергії.
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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- сьогодні станом на 9.30, рівень споживання на 1,8% вищий, ніж попередньої доби — це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей.
- вчора, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 20 серпня.
Втім, заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються. Проте в «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян і в ній зберігається дефіцит потужності
Ощадливо споживайте електроенергію протягом всієї доби, а особливо — у період з 16.00 до 22.00. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних електроприладів одночасно, — закликали у компанії.
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