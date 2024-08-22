Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фото:

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Ракурс

Правоохоронці знайшли пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

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Слідчі поліції подали клопотання про арешт на майно, яке вилучили під час обшуку 14 серпня. Водночас дані про адресу та власника житла в матеріалах зашифровані. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон iPhone 11 із сім-карткою, iPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет «Форт» 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА. Також було виявлено наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, чотири пружини, три протирки, шомпол, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки, дві коробки марки Sara, коробки від мобільних телефонів.

Це все майно суд арештував 19 серпня. Також служителі Феміди зобов’язали правоохоронців повернути вилучені 1 ти. 900 дол., 100 євро та банківські картки.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня екс-нардеп померла в лікарні. Згодом поліція затримала підозрюваного. В’ячеслава Зінченка з Дніпра помістили в СІЗО.