росія могла запустити дрони-розвідники над АЕС у Німеччині. Фото:

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Ракурс

Невідомі безпілотники пролетіли АЕС у Німеччині.

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З 8 серпня у Фленсбурзі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташовані зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи. Один із БпЛА летів зі швидкістю понад 100 км/год. — літальний апарат помітили в небі над АЕС пізно ввечері 20 серпня. Про це пише видання Bild.

Останній подібний інцидент фіксувався 22 серпня. Після цього частину співробітників поліції Шлезвіг-Гольштейну привели у бойову готовність.

У спецслужбах ФРН кажуть, що дрони над Фленсбургом можуть запускати російські агенти із суден у Північному морі. Ймовірно, що росіяни це роблять у цілях диверсій. Фахівці вважають, що літали безпілотники «Орлан-10» із радіусом дії 500−600 км і швидкістю понад 100 км/год.

За словами старшого прокурора Фленсбурга Бернда Вінтерфельда, що ведеться попереднє розслідування «за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв’язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури у Шлезвіг-Гольштейні».

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що російський уряд готував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. США повідомили Німеччину про спробу замаху, а німецькі спецслужби змогли захистити Паппергера і зірвати плани росіян.

Джерело: Bild