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Ракурс
В’язні захопили заручників у російській колонії, фото: «Шедеврум»

У російській колонії в’язні захопили заручників — вимагають гроші та вертоліт (ФОТО, ВІДЕО)

23 сер 2024, 15:00
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У Волгоградській області рф в колонії суворого режиму № 19 ув’язнені захопили заручників. Вони вимагають 2 млн дол., гелікоптер та можливість безперешкодного виїзду за кордон.


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Кількох заручників уже вбито. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляють російські ЗМІ.

У російській федеральній службі виконання покарань завили, що засуджені захопили у заручники співробітників виправної установи під час засідання дисциплінарної комісії

Російські Telegram-канали повідомляють, що ув’язнені вже вбили трьох співробітників. Також повідомляється, що кілька співробітників у реанімації.

З’явилося фото, на якому один із засуджених, позує на території колонії з прапором ІДІЛ. Для переговорів із в’язнями має прибути мулла волгоградської мечеті.

З’явилося інформація, що нападники були озброєні ножами, котрі вони придбали завдяки корупції у виправній установі.

Джерело: Ракурс


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