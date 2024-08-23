В’язні захопили заручників у російській колонії, фото: «Шедеврум»

https://racurs.ua/ua/n198580-u-rosiyskiy-koloniyi-v-yazni-zahopyly-zaruchnykiv-vymagaut-groshi-ta-vertolit-foto-video.html

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У Волгоградській області рф в колонії суворого режиму № 19 ув’язнені захопили заручників. Вони вимагають 2 млн дол., гелікоптер та можливість безперешкодного виїзду за кордон.

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Кількох заручників уже вбито. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляють російські ЗМІ.

У російській федеральній службі виконання покарань завили, що засуджені захопили у заручники співробітників виправної установи під час засідання дисциплінарної комісії

Російські Telegram-канали повідомляють, що ув’язнені вже вбили трьох співробітників. Також повідомляється, що кілька співробітників у реанімації.

З’явилося фото, на якому один із засуджених, позує на території колонії з прапором ІДІЛ. Для переговорів із в’язнями має прибути мулла волгоградської мечеті.

З’явилося інформація, що нападники були озброєні ножами, котрі вони придбали завдяки корупції у виправній установі.